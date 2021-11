Nach ICE-Messerattacke: Tatverdächtiger wohl nicht schuldfähig

Nach der Messerattacke im ICE Passau-Hamburg am Samstagvormittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag über den aktuellen Ermittlungsstand informiert.

Angreifer leidet wohl unter Wahnvorstellungen

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit. Der in Deutschland als Flüchtling anerkannte Festgenommene lebte zuletzt in Passau. Es gebe erste Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung des Mannes, teilte Polizeivizepräsident Thomas Schöniger mit. Der Tatverdächtige habe ausgesagt, sich von der Polizei beobachtet und verfolgt zu fühlen. Im Zug habe er sich von einem Mann bedroht gefühlt und diesen deshalb angegriffen. Unmittelbar vor seiner Festnahme habe er wörtlich gesagt: "Ich bin krank, ich brauche Hilfe."

Laut einem psychiatrischen Sachverständigen leidet der Mann unter einer paranoiden Schizophrenie, weshalb er zum Zeitpunkt der Tat wohl nicht voll schuldfähig war. Gegen ihn wurde kein Haftbefehl erlassen, sondern die vorübergehende Unterbringung in der Psychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg veranlasst. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen versuchten Mord, versuchten Totschlag sowie vorsätzliche Körperverletzung vor.

Ermittler: Kein Anhaltspunkt für Terror

Die Polizei geht aktuell nicht von einem Terroranschlag aus. Es gebe "keine Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund", sagte Kriminaldirektorin Sabine Nagel. Nach ersten Erkenntnissen seien bisher keine Hinweise auf mögliche Mittäter oder Mitwisser aufgetaucht.

Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Angreifers sei nichts auf Anhieb Verdächtiges gefunden worden. Als Tatwaffe wurde ein zusammenklappbares Messer mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern sichergestellt.

Vier Männer verletzt

Bei der Messerattacke hatte der Täter nach Angaben der Polizei vier Männer verletzt. Er habe kurz nach Regensburg im Wagen 4 unvermittelt einen 26-jährigen Mann angegriffen und schwer am Kopf verletzt, sagte Schöniger. Danach habe er einem 60-jährigen Fahrgast Schnittwunden an Kopf und Rumpf und einem weiteren 60-Jährigen ebenfalls Verletzungen zugefügt. Danach sei er in Wagen 4 gewechselt und habe einem 39-Jährigen in den Körper gestochen.

Nach dem Halt des Zugs in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz seien Streifenbeamte in den Zug gekommen und hätten den mutmaßlichen Tatverdächtigen unter Vorhalt von Schusswaffen auf den Boden dirigiert. Er habe sich dann widerstandslos festnehmen lassen.

"Wir alle sind erschüttert", sagte Polizeipräsident Norbert Zink. Großer Dank gelte den Fahrgästen im Zug, die versucht hätten, den Tatverdächtigen zu überwältigen, sowie denjenigen, die erste Hilfe geleistet hätten.