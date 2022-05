Nach Hundeattacke auf Achtjährigen: Hundehalter geht weiter

Der Achtjährige war dem älteren Herrn und seinem schwarzen Hund nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag in der Leerstetter Straße in Wendelstein (Lkr. Roth) begegnet. Als der Bub an den beiden vorbeigehen wollte, sprang das Tier hoch und schnappte nach ihm, so die Ermittler.

Hundehalter geht nach Attacke weiter – Kind verletzt

Der Junge erlitt dabei eine blutige Verletzung am Oberarm, die ärztlich versorgt werden musste. Statt sich um den verletzten Jungen zu kümmern, habe der Mann seinen Weg fortgesetzt, so die Polizei. Hinweise auf Hund und Halter nimmt die Polizeiinspektion Schwabach unter der Telefonnummer 09122/927-0 entgegen.