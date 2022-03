Nach Horror-Unfall: Keine Durchfahrtsverbote für Lkw in Fürth

Die Stadt Fürth plant keine Durchfahrtsverbote für Lastwagen. Das geht aus den Unterlagen für die Sitzung des städtischen Verkehrsausschusses am Freitag (18.03.2022) hervor. Die Forderung, den Lkw-Verkehr in engen Straßen einzuschränken, war nach der verheerenden Unfallfahrt eines Sattelzugs Anfang Februar im Stadtgebiet aufgekommen. Neben der Hardstraße, in der der Unfall stattfand, waren das die Alte Reutstraße und die Industriestraße.

Probefahrt mit der Feuerwehr

Das Straßenverkehrsamt hatte daraufhin drei Straßen begutachtet, sagt Behördenleiter Hans-Joachim Gleißner dem Bayerischen Rundfunk. "Wir haben sie mit einem großen Feuerwehrfahrzeug befahren, um herauszufinden, ob sie zu eng sind", erklärt er. Das Ergebnis der Fahrten war: In keinem der Fälle ist ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen angezeigt, betont Gleißner.

Unfall verursachte Millionenschaden

Der Unfall in der Hardstraße hätte nach seinen Worten auch mit einem Durchfahrtsverbot nicht verhindert werden können. Anfang Februar war dort ein betrunkener Lkw-Fahrer über eine rote Ampel gerast. Er hatte in der Folge mit seinem Sattelschlepper rund 30 Fahrzeuge demoliert. Einige Wagen gerieten in Brand, das Feuer beschädigte zudem ein Wohnhaus. Drei Menschen wurden verletzt. Die Anwohner standen noch Tage später unter Schock.

Tempo 30 soll Lkw abschrecken

Das Straßenverkehrsamt spricht sich aus verkehrsplanerischer und verkehrsrechtlicher Sicht gegen ein Durchfahrtsverbot in der Hardstraße aus. So steht es in der Vorlage. Die Behörde schlägt stattdessen vor, die Tempo-30-Zone zu verlängern, die bereits in einem Teil der Straße gilt. Rechtlich sei es auch möglich, dass eine Längenbeschränkung für Lastwagen eingeführt werde, sagt Gleißner. Damit sei dann beispielsweise die Durchfahrt von Sattelzügen verboten.

Lkw-Sperre rechtlich gar nicht möglich

In den beiden anderen Straßen, die ebenfalls untersucht wurden, seien keine Maßnahmen erforderlich. Zum einen hätten die Probefahrten ergeben, dass sie ausreichend breit sind – und sich der Lkw-Verkehr in Grenzen hält. 200 bis 250 Lastwagen wurden beispielsweise in der Alte Reutstraße gezählt. Ein durchschnittlicher Wert für eine Straße dieser Größe. "Hier sehen wir keinen Handlungsbedarf", sagt Gleißner.

Zum anderen dienen die begutachteten Straßen als Zu- und Abfahrten zu Gewerbegebieten. Dies gilt speziell für die Industriestraße. Die Betriebe dort sind darauf angewiesen, dass sie mit Lastwagen zu erreichen sind, erläutert Gleißner. Die Stadt Fürth könnte hier ein Durchfahrtsverbot also gar nicht rechtssicher anordnen. "Das wäre ja fast ein Betriebsverbot für die Unternehmen." Das Straßenverkehrsamt empfiehlt deshalb den Stadträten, im Verkehrsausschuss keine entsprechenden Verbote zu beschließen.

Stadträte wollen Lastwagen aus Wohngebieten verbannen

Wo es rechtlich möglich ist, sollte versucht werden, Lastwagen aus Wohngebieten zu verbannen, sagt SPD-Stadtrat Maurice Schönleben. "Das gilt für den fließenden Verkehr. Aber auch beim Parken haben Lastwagen in Wohngebieten nichts verloren". Schönleben ist klar, dass das Städte und Gemeinden nicht alleine entscheiden können. "Hier muss der Bundesgesetzgeber den Kommunen mehr Spielraum geben", sagt er – und verweist auf einen entsprechenden Vorstoß von Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). "Wir werden den Bericht des Straßenverkehrsamts zunächst einmal zur Kenntnis nehmen", sagt Schönleben.