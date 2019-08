vor 38 Minuten

Nach Hörnerlauf im Oberallgäu: Vermisster Teilnehmer wohlauf

Die Polizei in Sonthofen hatte nach einem Teilnehmer des Hörnerlaufs gesucht, der am Sonntag nicht am Ziel angekommen war. Wie die Polizei am Montagabend mitgeteilt hat, ist er wohlauf.