Nach Hochwasser 2021: Fluthilfen-Verteilung in Mittelfranken

Die Starkregen- und Hochwasserereignisse haben in Mittelfranken im Juli 2021 kurz vor der Katastrophe im Ahrtal vor allem die Landkreise Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt getroffen. Dazu wurden mit Abstimmung des Bundes verschiedene Sofort- und Aufbauhilfsprogramme aufgelegt, teilte die Regierung von Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Diese teilen sich demnach in vier verschiedene Bereiche auf. In dreien davon können noch Anträge gestellt werden.

Mehr als 870.000 Euro für unwettergeschädigte Infrastruktur

Zum einen wurde laut einem Sprecher ein Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den betroffenen Gemeinden aufgelegt. Dazu wurden insgesamt 877.000 Euro bewilligt, die Gemeinden der Landkreise Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt zugutegekommen seien. Private Haushalte und Wohnungsunternehmen wurden laut Bezirksregierung mit insgesamt 408.600 Euro unterstützt. Sowohl für Gebäudeschäden und Hausrat als auch Mietausfälle. Betroffen waren dabei zudem Menschen aus Stadt und Landkreis Ansbach sowie aus dem Landkreis Fürth.

1,46 Millionen Euro Soforthilfen für betroffene Privathaushalte

Als drittes habe es ein Programm zur Unterstützung von gewerblichen Unternehmen und Freiberuflern gegeben, welche insgesamt bislang 233.290,63 Euro erhalten haben, so der Sprecher weiter. Als vierte Säule wurden demnach Soforthilfen an betroffene Bürgerinnen und Bürger gezahlt. In Mittelfranken haben 693 Privathaushalte einen solchen Antrag gestellt. Dabei wurde die insgesamt höchste Summe von mehr als 1,46 Millionen Euro an Soforthilfen ausgezahlt.

Anträge noch bis Ende Juni 2022 möglich

Es können in den ersten drei Bereichen noch bis 30. Juni 2022 Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt werden. Zudem seien laut Regierung noch mehrere Anträge offen. Lediglich das Soforthilfeprogramm ist bereits seit Oktober vergangenen Jahres abgeschlossen.

Hochwasser verursachte im Juli 2021 schwere Schäden

Wenige Tage vor dem katastrophalen Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021 regnete es in Mittelfranken so heftig, dass es zu schweren Überschwemmungen gekommen ist. Besonders betroffen werden die Landkreise Erlangen-Höchstadt, Fürth und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. In letzterem wurde der Pegel des Jahrhunderthochwassers überschritten und der Katastrophenfall ausgerufen.