Nach Hitzesommer: Ernteeinbußen bei niederbayerischen Äpfeln

So etwas haben Hans Göding und seine Helfer bei der Apfelernte auf dem Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau des Bezirks Niederbayern in Deutenkofen (Lkr. Landshut) noch nicht erlebt: Die äußere Haut an der sonnenzugewandten Seite des Apfels ist durch Sonnenbrand abgeflacht und braun bis schwarz. Jetzt ist der Klimawandel auch auf der riesigen Obstbauplantage in Deutenkofen bei Landshut angekommen.

Äpfel haben Sonnenbrand

Der zurückliegende Sommer hat fast überall für Hitzerekorde gesorgt. Das wirkt sich jetzt auch auf die anlaufende Apfelernte aus. Hans Göding ist Herr über 18.000 Obstbäume im Lehr- und Beispielsbetrieb des Bezirks Niederbayern. Sonnenbrand beim Apfel sei ein bisschen anders als beim Menschen, erklärt er. Die menschliche Haut werde durch die UV-Strahlung geschädigt, der Apfel durch zu hohe Temperaturen, die die Eiweißmoleküle in der Frucht zersetzen.

Trockenheit und Hitze verursachen die Schäden

Diese irreparablen Schäden entstehen, wenn das Fruchtfleisch mehrere Stunden lang mehr als 46 Grad aufweist - laut Hans Göding ist das auf gerade einmal drei kritische Phasen zurückzuführen. "Ausschlaggebend war ein gewisser Freitagnachmittag mit Windstille - das heißt: keinerlei Kühlung durch die Luft. Und natürlich auch nach einigen heißen Tagen, das bedeutet, die Bäume waren am Ende ihrer Wasserreserven zur Kühlung angelangt", sagt Göding.