Der 27. Juni ist Siebenschläfertag. Heute entscheidet sich laut Bauernregel, wie das Wetter in den nächsten sieben Wochen wird. Geht es danach, bleibt es heiß. Immerhin wird es von Norden her etwas kühler. Südlich der Donau erwarten Experten aber weiter Temperaturen von über 30 Grad Celsius. Erst am Freitag soll die kühlere Luft auch dort für Entspannung sorgen.

Siebenschläfertag bringt auch höheres Gewitterrisiko

Am heißesten wird es wohl in Schwaben, wo 33 bis 34 Grad erwartet werden. In Alpennähe und im Bayerischen Wald steigt ab dem Nachmittag das Gewitterrisiko. Örtlich muss auch mit Hagel und Sturmböhen gerechnet werden.

Deutschlandweit werden die höchsten Temperaturen heute am Oberrhein erwartet mit bis zu 38 Grad. Im Nordosten kommt es zu Schauern und Gewittern.

Ozon: Umweltministerium bittet Autofahrten zu vermeiden

Neben weiter hohen UV-Werten machen anfälligen Personen heute auch die hohen Ozon-Werte zu schaffen. In Nordbayern werden 150 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erwartet, in Südbayern sollen es 180 Mikrogramm sein. Das bayerische Umweltministerium bittet, Autofahrten auf ein notwendiges Maß zu beschränken.

Hitzerekord und mehrere Badeunfälle

Erst gestern war im brandenburgischen Coschen ein neuer deutscher Juni-Temperaturrekord gemessen worden. 38,6 Grad wurden dort am Nachmittag gemessen. Wenig später zog das sächsische Bad Muskau nach. Dort lag die Temperatur am frühen Abend ebenfalls bei 38,6 Grad. Regional fielen auch in Bayern Hitzerekorde, etwa in Schwaben und in der Oberpfalz.

Bei den hohen Temperaturen ereigneten sich mehrere tödliche Badeunfälle in Deutschland. Im Landkreis Regensburg starb ein 39 Jahre alter Mann in einem Weiher. In Mecklenburg-Vorpommern starben ein 28-jähriger Mann und eine 83 Jahre alte Frau.