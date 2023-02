Nach Hinweisen: Glücksspiel-Razzia in Bad Wörishofen

Nach einer Glücksspiel-Razzia am Samstag in einem Lokal in Bad Wörishofen sind gegen 13 Tatverdächtige Strafverfahren eingeleitet worden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten mitteilte, waren die Durchsuchungsaktion mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei durchgeführt worden.

Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt

Die Beamten seien dabei auf mehrere mutmaßlich illegale Spielrunden gestoßen, heißt es. Daran hätten 13 Personen im Alter zwischen 22 und 70 Jahren teilgenommen. Bei mehreren Tatverdächtigen sei Bargeld sichergestellt worden, das sich insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag summiert habe, so die Mitteilung.

Die Memminger Kripo führt den Angaben zufolge seit September 2022 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Glückspiels gegen den 35-jährigen Lokalbetreiber und dessen 27-jährigen Mitarbeiter. Demnach hatte es einen Hinweis zu illegalen Pokerrunden gegeben, bei welchen der Betreiber die Räumlichkeiten seines Lokals regelmäßig zur Verfügung stellen solle. Auch gegen drei mutmaßliche Teilnehmer wurde im Vorfeld der Razzia ermittelt.