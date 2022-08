Nach herber Auftaktpleite: Unruhige Zeiten beim FC Augsburg

Nach der deutlichen Heimpleite gegen den SC Freiburg zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison bläst Spielern und Verantwortlichen des FC Augsburg ordentlich Gegenwind ins Gesicht. Die Unzufriedenheit der Fans hat FCA-Manager Stefan Reuter registriert: "Es ist jedes Jahr eine harte Saison. Es gilt immer wieder, sich zu behaupten und reinzukämpfen. Es ist natürlich bitter, so in die Saison zu starten, aber da musst du gut mit umgehen, den Kopf oben behalten, gezielt weiterarbeiten und als Mannschaft geschlossen bleiben", sagt Reuter.

FCA-Fans zweifeln an Wettbewerbsfähigkeit des Kaders

Der Manager möchte gelassen bleiben: "Wir haben häufig schwierige Situationen überstanden. Nach einem Spiel wäre es deutlich verfrüht, Szenarien an die Wand zu malen, die in weiter Ferne liegen". Nach der Pleite wurden Forderungen nach weiteren Verstärkungen laut, denn nicht wenige Fans zweifeln an der Wettbewerbsfähigkeit des Kaders.

Daniel Scheller aus Donauwörth etwa ist der Meinung: "Der Trainer und die Taktik sind besser als letztes Jahr, aber die Qualität reicht nicht für die 1. Bundesliga." Auch Manuel Schmid aus Bergheim war unter dem Eindruck der Auftaktniederlage gegen Freiburg sichtlich angefressen: "Nach vorne und bei den Neuzugängen war gar nix los. Und wenn sie das so beibehalten, wird es nix mit dem Klassenerhalt, da brauchen wir gar nicht diskutieren.“

Doch FCA-Manager Reuter bleibt seiner Linie treu, den Kader nicht um jeden Preis zu verstärken. Einen Fürsprecher findet er in seinem neuen Trainer Enrico Maaßen: "Nur wer uns wirklich besser macht und auch finanzierbar ist, kommt als Verstärkung in Frage."

Neuzugang Elvis Rexhbeçaj ist vom FCA überzeugt

Zu den Neuzugängen gehört neben Stürmer Ermedin Demirović auch Elvis Rexhbeçaj, der erst kurz vorm Saisonstart aus Wolfsburg kam und in der vergangenen Saison von Wolfsburg nach Bochum ausgeliehen war. Augsburg brauchte nach der langwierigen Verletzung von Niklas Dorsch, der einen Mittelfußbruch erlitten hat, dringend Ersatz im zentralen Mittelfeld. Der neue Coach Enrico Maaßen wollte Rexhbeçaj unbedingt haben, sagt der Neuzugang : "Enno hat jeden Tag angerufen. Und ich bin von dem Plan überzeugt. Augsburg ist eine gute Adresse und so viele Mannschaften gibt es nicht, die so lange in der Bundesliga sind."

FC Augsburg: Rexhbeçaj soll Lücke schließen

Doch der FCA war im ersten Bundesligaspiel praktisch chancenlos gegen einen SC Freiburg, mit dem man noch vor wenigen Jahren auf Augenhöhe war. Elvis Rexhbeçaj ging wie seine Teamkollegen komplett unter: "Natürlich ist 0:4 nicht so schön, aber wir sollten jetzt den Kopf nicht in den Sand werfen. Wir sollten weitermachen und eine ruhige Saison spielen, dann haben wir viel erreicht", fordert der Mittelfeldspieler. Nach der Pleite könne jeder sauer sein, aber nicht alles sei schlecht gewesen.

FC Augsburg muss auswärts in Leverkusen ran

Kommenden Samstag nun muss der FCA gegen die Werkself in Leverkusen spielen. Die hat man noch nie bezwungen. Doch Elvis Rexhbeçaj zeigt sich kämpferisch: "Statistiken sind zweitrangig. Im Fußball ist alles möglich und so wollen wir das Spiel angehen. Auch Leverkusen ist gerade nicht in der besten Situation, da sie zwei Spiele in Folge verloren haben. Wir wollen mit voller Kraft vorausgehen und am Samstag Punkte mitnehmen."