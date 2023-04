Nach Heimschließung: Kritik an Plänen für neue Pflegeeinrichtung

Das private Pflege-Unternehmen Curata plant, ein neues Pflegeheim in Wittighausen im Main-Tauber-Kreis zu betreiben – gleichzeitig schließt am morgigen Donnerstag das nur knapp 20 Kilometer entfernte Pflegeheim Fuchsenmühle in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg, nachdem Curata Anfang Januar Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet hatte.

Wie eine Unternehmenssprecherin dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage bestätigt, soll in Wittighausen eine neue Einrichtung mit rund 100 Pflegeplätzen entstehen. Den aktuellen Planungen zufolge könnte es 2025 öffnen. Geplant ist ein Wohnkomplex aus drei Gebäudeteilen, erklärte Marcus Wessels (parteilos), Bürgermeister von Wittighausen BR24. Darin seien Vollzeitpflege und Wohneinheiten für betreutes Wohnen vorgesehen. Curata wolle das Haus betreiben, so wie es auch im Ochsenfurter Pflegeheim Fuchsenmühle der Fall war. Falls Curata der Betreiber werden sollte, werde für das Objekt eine eigene Betreibergesellschaft gegründet.

Bürgermeister bewertet Vorhaben positiv

Ein Investor sei CapitalBay, ein Bauantrag liege aber noch nicht vor. Zuerst müsse der Bebauungsplan aufgestellt werden. Für Wittighausen bewertet Bürgermeister Wessels das Vorhaben insgesamt positiv, zumal der Investor alle Kosten übernehme und so für die Gemeinde Wittighausen kein Risiko bestehe. Das gesamte Vorhaben wurde und wird in enger Abstimmung mit der Gemeinde Wittighausen entwickelt, so Wessels weiter.

Kritik kommt von unterfränkischen SPD-Politikern

Heftige Kritik an den Plänen des privaten Pflegekonzerns kommt stattdessen von unterfränkischen Politikern: Volkmar Halbleib, Landtagsabgeordneter für Ochsenfurt, und Bezirkstagsvizepräsidentin Eva-Maria Linsenbreder (beide SPD) werfen Curata vor, durch die Insolvenz Mitarbeiter der Fuchensmühle in Ochsenfurt um die ihnen zustehenden Gehalts-, Urlaubs- und Überstundenansprüche gebracht zu haben. Auch Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen soll die Rückzahlung von bereits für den April entrichteten Heimkosten verweigert worden sein.

Jetzt gleichzeitig in der Region ein neues Pflegeheim zu planen sei "moralisch gar nicht zu akzeptieren" und auch als Missbrauch des Gesellschaftsrechts einzustufen. Beide Politiker fordern eine solche Art der Unternehmenspolitik privater Pflegeeinrichtungskonzerne auf den Prüfstand zu stellen und rechtliche einen Riegel vorzuschieben. "Jedenfalls dürfen wir Machenschaften dieser Art den Betreibern wie Curata nicht durchgehen lassen," heißt es in einer Pressemitteilung.

Curata hält Fuchsenmühlen-Schließung für alternativlos

Von Seiten des Betreibers heißt es zu den Vorwürfen auf BR-Anfrage, dass Curata das Haus Fuchsenmühle in Ochsenfurt aufgrund von gesetzlichen Auflagen schließen musste. Die Einrichtung sei für eine zeitgemäße stationäre Pflege nicht mehr geeignet gewesen, die erforderlichen Umbaumaßnahmen in Zeiten immens steigender Energiekosten nicht realisierbar. In Wittighausen würden dagegen moderne Räumlichkeiten entstehen, die alle Auflagen der Heimaufsicht erfüllten.

Vor einer Woche mussten die letzten Seniorinnen und Senioren aus dem Pflegeheim in Ochsenfurt ausziehen – drei Wochen früher als ursprünglich angekündigt. Nachdem die Einrichtung leer war, mussten die Mitarbeitenden freigestellt werden – "so schmerzhaft das für alle Beteiligten auch ist", so die Curata-Sprecherin. Alle Mitarbeitenden hätten das Angebot erhalten, in einer anderen Curata-Einrichtung weiterzuarbeiten. Bei allen Ansprüchen der Mitarbeitenden und (ehemaligen) Bewohner habe sich das Unternehmen an die gesetzlichen und insolvenzrechtlichen Vorgaben gehalten, betont die Sprecherin.