Nach Heimniederlage: Straubing Tigers in Playoffs unter Druck

Die Straubing Tigers haben das erste Spiel der Pre-Playoffs gegen die Eisbären Berlin verloren. Zuhause, vor rund 5.000 Zuschauern, unterlag das Team von Trainer Tom Pokel den Berlinern mit 2:3 nach Verlängerung.

Führung wechselt hin und her

Zu Beginn des zweiten Drittels waren die Straubing Tigers in Führung gegangen, Vladislav Filin verwandelte einen Konter zum 1:0. Die Berliner konnten aber noch im selben Abschnitt ausgleichen. Im letzten Drittel gingen dann erst die Gäste in Führung ehe Antoine Laganiere für die Tigers nach 47 Minuten den Ausgleich erzielte. In der Verlängerung traf dann aber der Berliner Austin Ortega und entschied somit das Spiel für sein Team.

Zwei Niederlagen bedeuten das Aus

Die Straubing Tigers müssen jetzt das nächste Auswärtsspiel in Berlin am Freitag gewinnen, sonst scheiden sie aus. In den Playoffs wird im Modus „best of three“ gespielt, zwei Siege braucht eine Mannschaft um weiter zu kommen.