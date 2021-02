Nach Hausbrand in Zeil am Main: Initiative hilft den Betroffenen

Trainingsraum für die Spenden ausgeräumt

Die Fitness-Studio-Betreiber haben einen Trainingsraum für die Sachspenden freigemacht. Das Studio ist wegen der Corona-Pandemie im Augenblick geschlossen. Tina Miller ist von der Spenden-Aktion überwältigt. Beeindruckt hat sie vor allem die Solidarität der Menschen in Zeil am Main und Umgebung. Sie erzählt, dass Lehrer und Lehrerinnen der Schule ihrer Tochter gleich am nächsten Morgen losgefahren sind, um neue Unterwäsche für die ganze Familie zu kaufen. Abgegeben wurde auch nagelneue Ware. So können Tina, ihr Lebensgefährte Lars und ihre beiden Kinder Amy und Phillip jetzt bereits neue Pullover und Hosen tragen.

Brandopfer sind dankbar für Unterstützung

"Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Danke, vielen, vielen Dank. Wir stehen ja immer noch vor dem Nichts. Das zu sehen, das ist der Wahnsinn", sagt sie. Janina Weinhold meint dazu lächelnd: "Es ist schön, es wie Weihnachten! Jeder freut sich, dass er etwas tun kann und jeder nimmt es auch gerne an. Das ist einfach ein schönes Gefühl."

Tina Miller, ihr Lebensgefährte und ihre beiden Kinder sind vorübergehend im kleinen Haus bei ihren Eltern in Zeil am Main untergekommen. Und sie ist optimistisch "Wir müssen jetzt in die Zukunft schauen, mal kucken, was das noch bringt. Voraussichtlich haben wir zum 1. April eine Wohnung. Darauf arbeiten wir jetzt hin." Für die Familie ist wichtig, jetzt erst einmal zur Ruhe zu kommen.

Kinder mussten per Leiter gerettet werden

Tina Miller und ihr Lebensgefährte Lars waren in der Brandnacht auf Nachtschicht. Von ihren Arbeitsplätzen wurden sie zurück nach Zeil gerufen. Amy und ihr Bruder Phillip hatten bereits geschlafen. Sie sind durch den Brandgeruch aufgewacht. Weil ihr Fluchtweg nach unten durch das Treppenhaus abgeschnitten war, wurden sie von Einsatzkräften der Feuerwehr über Leitern gerettet.

Weitere Hilfsaktion von Hotel-Chefin in Bamberg

Auch die Chefin eines Hotels in Bamberg hat eine Hilfsaktion gestartet: Eine der Betroffenen ist ihre Mitarbeiterin. Sie und ihre Mitarbeiter haben ebenfalls Kleidung, Haushaltsgegenstände und Kosmetik gesammelt. "Wir haben unserer Mitarbeiterin auch ein Auto zur Verfügung gestellt. Sie hat zwar ein Auto, aber keinen Schlüssel mehr. Wir haben ihr ein gebrauchtes Handy besorgt", sagt Sabine Schiller vom Hotel Europa in Bamberg. Auch finanziell sei es schwierig für die Betroffene. Deshalb hat sie ein Spendenkonto eingerichtet und die Hilfsaktion über Facebook verbreitet. "Wir haben auch unsere Kunden und Lieferanten gefragt, ob sie die Frau unterstützen wollen."

Hintergrund: Feuer durch glühende Asche verursacht

Das Feuer in dem Haus in der Bamberger Straße war vergangene Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ausgebrochen. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Sechs Katzen sind gestorben. Die Ermittlungen der Brandfahnder ergaben, dass das Feuer wohl durch glühende Asche entstanden ist. Ein Bewohner hatte die Asche aus einem Holzofen wohl zu früh entsorgt. Der Schaden liegt bei einer halben Million Euro.