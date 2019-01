Nach Hausbrand in Kronach: Bewohnerin erliegt Brandverletzungen

Nach Angaben der Polizei erlag die Frau am Mittwoch in einer Spezialklinik ihren schweren Verletzungen. Das Feuer war am Sonntag, 27. Januar, im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen.

Dachgeschoss brannte aus

Kurz nach 15.45 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Wohnhaus in der Stöhrstraße gerufen worden, nachdem im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen war. Feuerwehrleute fanden in den völlig verqualmten Zimmern die erheblich verletzte 52-Jährige.

Ermittlungen laufen weiter

Trotz der Bemühungen der Ärzte starb die Frau am Mittwoch in einer Klinik für Schwerbrandverletzte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg dauern an.