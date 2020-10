Nach Hausbrand bei Forchheim: Paar wegen Brandstiftung gefasst

Schaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro soll ein Ehepaar durch einen Brand an einem Wohnhaus verursacht haben. Wir die Polizei bekannt gab, sind ein 83-Jähriger und seine 58 Jahre alte Ehefrau auf dem Flughafen in Amsterdam mit einem europäischen Haftbefehl festgenommen worden.

Brand in Heroldsbach: Ehepaar war nicht zu Hause

Laut Aussagen der Polizei, sollen die Bewohner das Feuer in Heroldsbach in der Nacht zum vergangenen Samstag gelegt haben. Noch am selben Tag wurde das tatverdächtige Paar in den Niederlanden festgenommen.

Flammen griffen auf das ganze Haus über

Nachbarn meldeten den Brand der Polizei-Einsatzzentrale. Beim Eintreffen der Polizei schlugen Flammen aus dem Gebäude, die schnell auf das ganze Haus übergriffen, so die Polizei weiter. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.