Nach hartem Training - Wanderfalke darf zurück in die Natur

Fit für die Auswilderung

Nach drei Monaten Training ist es jetzt für das Falkenweibchen soweit: Baer schneidet die Halteriemen aus Leder an den Vogelbeinen durch und nimmt dem Weibchen das Falkner-Glöckchen ab. Er setzt den Vogel auf einen Jägerhochsitz und gibt ihm nochmal was zum Fressen. Ab jetzt ist der Falke frei. Baer entfernt sich langsam, blickt aber immer wieder zurück. In den nächsten Tagen wird er immer wieder hierherkommen, nach dem Falken schauen und ihn bei Bedarf auch zufüttern.

Genauso, wie es die Vogel-Eltern machen, bis der Nachwuchs komplett selbstständig ist, sagt Baer. "Optimal wäre es, wenn ich den Vogel in den nächsten Tagen mit einem vollen Kropf sehe, ohne dass ich ihm was zu Fressen gegeben habe. Das wäre der Nachweis, dass er sich selber versorgt."

Bindung wird nachlassen

Als Baer schon ein paar hundert Meter vom Hochsitz und dem Falkenweibchen entfernt ist, scheint es, als könne der Vogel noch nicht ganz loslassen. Der Wanderfalke steigt auf, kreist nochmal über Baer. Der schmeißt ihm nochmal etwas zu Fressen in die Luft. Der Wanderfalke greift im Sturzflug zu und verschwindet in den Bäumen eines nahen Waldstücks. Aus Erfahrung weiß Baer, dass die Bindung zu ihm in den nächsten Tagen schnell nachlassen wird. Erst dann ist seine Trainings-Mission erfüllt.