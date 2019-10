Nach Halle: Polizei Mittelfranken verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Der Angriff in Halle an der Saale mit zwei Toten hat Auswirkungen auf Mittelfranken. Speziell vor jüdischen Einrichtungen habe die Polizei die Präsenz erhöht, so eine Sprecherin des Präsidiums Mittelfranken. Die Sondereinsatzkräfte der Polizei befinden sich derzeit in erhöhter Alarmbereitschaft, auch wenn es aktuell keinen Bezug zu Mittelfranken gebe. Die Polizei fahndet auch verstärkt an Bahnhöfen und dem Nürnberger Flughafen.

Austausch zwischen den Behörden

Zudem hätten die Verantwortlichen den Kontakt zu allen jüdischen und weiteren relevanten Einrichtungen aufgenommen. Bayernweit bestehe außerdem ein reger Austausch zwischen den verantwortlichen Behörden, so die Polizeisprecherin weiter.

Zwei Menschen erschossen

In Halle hatten Unbekannte heute zwei Menschen in der Nähe einer Synagoge erschossen und waren geflüchtet. Die Polizei hat mittlerweile einen Verdächtigen festgenommen. Ob es sich dabei um einen der Täter handelt, war bislang noch unklar.