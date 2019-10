Nach Halle: Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in Bayern

Nach dem Angriff bei einer Synagoge in Halle wurden Sonderkräfte der Polizei bundesweit in erhöhter Alarmbereitschaft versetzt.

Polizei: Streifen wurden sensibilisiert

Wie Polizeipräsidien in Bayern mitteilten, seien die Sicherheitsmaßnahmen speziell vor jüdischen Einrichtungen erhöht worden, etwa die Synagoge in Augsburg. Streifen würden verstärkt patroullieren, oder vor der Synagoge Stellung beziehen. Dort sei bis zum Abend das Yom-Kippur-Fest gefeiert worden, teilte die Polizei in Augsburg mit.

Bei der Münchner Polizei hieß es, man habe die "Streifen sensibilisiert und darauf hingewiesen, dass der Vorfall in Halle in Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung steht". Das Personal für den Schutz von jüdischen Einrichtungen könne man "jederzeit hochfahren", so ein Sprecher.

Sprecher der Polizeipräsidien von Niederbayern und der Oberpfalz bestätigten dem BR auf Nachfrage, dass man die Situation in Halle mit Blick auf die Synagogen in Straubing, Amberg und Regensburg auf dem Schirm habe und kontinuierlich bewerte.