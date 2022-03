Nach Hackerangriff: Rathaus von Dingolfing weiter geschlossen

Wegen des Hackerangriffs auf die EDV der Stadt Dingolfing bleibt das Rathaus bis einschließlich 1. April geschlossen. Das ist eine Woche länger als ursprünglich gedacht, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag mitteilte. Es können weiterhin keine Bürgeranliegen bearbeitet werden.

Woher der Angriff kam, ist weiter unklar

Die Ursache und Quelle des Angriffs am Freitag vergangener Woche sind weiterhin unklar. In einer ersten Reaktion hatte Dingolfings Bürgermeister Armin Grassinger (UWG Dingolfing) dem BR gesagt: "Wir haben auf dem Netzwerk der Stadt offenbar einen Trojaner". Der habe begonnen, die Daten auf allen Festplatten der Stadt mit rund 20.000 Einwohner zu verschlüsseln.

Ersatz-Standesamt eingerichtet

Weil es aktuell in der Stadtverwaltung weder Daten noch funktionierende Software gibt, können Bürgeranliegen nicht bearbeitet werden. Bereits beantragte Ausweise können allerdings abgeholt werden. Wohnsitzmeldungen sind nicht möglich. Für Geburten oder Sterbefällen, also Angelegenheiten des Standesamts, hat die Stadt ein vorläufiges Büro im Landratsamt in Dingolfing eingerichtet.