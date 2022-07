Nach Gutachten: Holetschek fordert von Bund "Werkzeugkasten"

Wie kommt Deutschland durch den nächsten Corona-Winter? Braucht es neue Schutzmaßnahmen? Und was haben die bisherigen Einschränkungen gebracht? All diese Fragen sollte ein Gutachten des Corona-Sachverständigenrats der Bundesregierung klären. Vor allem die FDP wollte die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und damit mögliche Hygiene-Vorgaben an die Erkenntnisse des Berichts knüpfen. Jetzt ist das Gutachten da und in München will man offenbar keine Zeit mehr verlieren.

Holetschek fordert sichere Rechtsgrundlage für mögliche Corona-Maßnahmen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sprach sich nun für eine schnelle Vorbereitung auf mögliche Corona-Wellen in den nachfolgenden Monaten aus. Der CSU-Politiker forderte den Bund dazu auf, den Ländern "vor der Sommerpause noch den Werkzeugkasten zur Verfügung zu stellen, um im Herbst - wenn es notwendig ist - die richtigen Maßnahmen zum Schutz der Menschen" zu treffen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Holetschek, dass Themen wie das Masketragen in Innenräumen von Bedeutung sein könnten. "Wir alle wollen im Herbst möglichst große Normalität, wir alle wollen keine Lockdowns mehr, keine Schulschließungen", ergänzte der Minister.

Deswegen brauche es jetzt vom Bund eine sichere Rechtsgrundlage, auf der die Länder handeln könnten. "Diese muss jetzt geliefert werden und nicht im Herbst erst kommen. Angefangen von der Maske über die Frage, ob es wieder Zugangsbeschränkungen braucht, bis zur Frage der Klärung der vierten Impfung", unterstrich der Minister. Holetschek plädierte dafür, bei dem Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) auch die einzelnen Bundesländer mit einzubeziehen. Darauf hätten sich er und seine Ressortkollegen bei der Gesundheitsministerkonferenz am Freitag geeinigt.

Bayerns Gesundheitsminister mahnt Bund zur Eile

Der Gesundheitsminister befürchtet, dass die Bundesregierung zu lange zögert. Es müsse aber zeitnah gehandelt werden, um zwingend notwendige Vorlaufzeiten für Corona-Maßnahmen in Arztpraxen, Kommunen und Pflegeheimen gewährleisten zu können, betonte Holetschek. Er kritisierte das 160 Seiten umfassende Gutachten, da es seiner Meinung nach mehr Fragen aufwerfe, als es beantworte. Anstatt widersprüchliche Aussagen zu machen, die die Menschen verunsicherten, müssten die Expertengremien Lösungen vorschlagen, sagte Holetschek. "Es ist mehr als enttäuschend, dass der Bericht sich nicht eindeutig positioniert."

Holetschek: Lockerung im ÖPNV richtig, Schulschließungen unbedingt vermeiden

Im Gespräch mit dem BR verteidigte Bayerns Gesundheitsminister, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln in Bayern nun keine FFP2-Masken mehr getragen werden müssen, sondern medizinische Masken ausreichen: "Wir haben das abgewogen und diesen Weg für die Sommermonate gewählt. Es kann sein, dass es im Herbst dann wieder anders ist. Im Moment glauben wir, dass es vertretbar ist. Die Maske bleibt auf jeden Fall." Schließungen von Schulen und Kitas will er dagegen um jeden Preis vermeiden.

Heftige Kritik an neuer Test-Regelung

Zu den Bürgertests, die nur noch unter bestimmten Voraussetzungen gratis gemacht werden können, sprach Holetschek von "Chaostagen in Berlin". Die drei Euro habe der Bund zu verantworten. "Was wir tun werden, ist ein unbürokratisches Verhalten bei dem Thema Testungen, in Form einer Selbstauskunft, damit die Menschen relativ einfach ankreuzen können, welchen Anspruch sie haben und dann auch einen Test bekommen, wenn sie unter die Testverordnung fallen. Gerade die vulnerablen Gruppen bekommen nach wie vor einen kostenfreien Test."

Die Forderung der Landtags-Grünen, dass der Freistaat die Drei-Euro-Eigenbeteiligung für die Corona-Bürgertests übernehmen soll, wies Holetschek zurück. Der CSU-Minister betonte, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Hessen hätten sich grüne Gesundheitsminister ausdrücklich gegen die Übernahme der Eigenbeteiligung ausgesprochen. Nach dem Stimmungsbild in der Gesundheitsministerkonferenz am Freitag sei das sogar parteiübergreifend zwischen den Ländern Konsens. "Dies zeigt den Unterschied zwischen simplen Oppositionsforderungen und verantwortlichem Regierungshandeln."

"Müssen uns nicht entschuldigen"

Angesichts der jüngsten Corona-Wellen verteidigte Holetschek die Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung. Er betonte: "Wir hatten damals noch keine Impfungen, wir mussten handeln. Beim Blick in den Rückspiegel stellen sich manche Sachen differenzierter dar." Aber der Schutz der Menschen sei im Mittelpunkt gestanden und damit habe man letztlich auch Menschenleben gerettet. Holetschek bilanzierte: "Wir müssen uns nicht entschuldigen bei den Menschen. Die Leitlinie war, Menschen zu schützen."