Nach Güterzug-Entgleisung: Streckensperrung wohl bis Dienstag

Noch ist unklar, wie hoch die Schadenssumme ist, aber die bereits feststellbaren Schäden nach dem Güterzugunfall in Augsburg sind beträchtlich, wie die Bahn mitteilte. Drei leere Waggons sind dort in der vergangenen Nacht, gegen 1.40 Uhr, aus den Schienen gesprungen. Verletzt wurde niemand, aber auf einer Länge von 400 Metern wurden laut eines Bahnsprechers unter anderem acht Weichen, Schienen, Schwellen, zwei Oberleitungsmasten und die Oberleitung selbst in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis in die neue Woche hinein dauern.

Fahrgäste müssen auf Tram und Bus ausweichen

Weil die Strecke Augsburg Hauptbahnhof-Gersthofen laut Bahn wohl bis Dienstag gesperrt bleibt, müssen Reisende aus oder in Richtung Donauwörth auf die Tram und Pendelbusse umsteigen. Die Fahrzeit verlängert sich damit erheblich. Fernverkehrszüge werden von Nürnberg über Treuchtlingen und Ingolstadt nach München umgeleitet. Die Halte in Donauwörth, Augsburg Hauptbahnhof und München-Pasing entfallen. Nicht betroffen ist laut Bahn der Zugverkehr zwischen Augsburg und Ulm.

Schadensumfang der Zug-Entgleisung ist noch nicht klar

Die Ermittlungen der Bahnpolizei laufen. Ein Spezialkran soll die Waggons im Laufe des Nachmittags wieder aufs Gleis setzen. Erst dann werden sich die Experten der Bahn ein detailliertes Bild vom Schadensumfang machen können.