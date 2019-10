Nach Großfahndung bei Wackersdorf – Mann noch immer flüchtig

Der Mann aus Tschechien, der am Mittwochvormittag auf der B85 bei Wackersdorf einen Unfall und anschließend eine Großfahndung ausgelöst hatte, ist laut Polizei immer noch flüchtig.

Großfahndung erfolglos

Wie die Polizei mitteilt, war die Suche mit einem Hubschrauber und Personensuchhunden erfolglos und wurde eingestellt. Die Fährte des flüchtigen Mannes verlor sich am Stadtrand von Wackersdorf. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nicht schwer verletzt ist und sich mit der Flucht einer Strafverfolgung entziehen wollte. Der Tscheche hatte am Mittwochvormittag auf der B85 - westlich von Heselbach - einen Unfall verursacht, bei dem alle Beteiligten leicht verletzt wurden.

Pistolenholster gefunden

Polizisten haben in dem Auto des Tschechen ein leeres Pistolenholster gefunden und gingen vorerst davon aus, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Die Ermittlungen haben später jedoch ergeben, dass der Gesuchte die Waffe sehr wahrscheinlich nicht bei sich hat. Der Pilstolenholster gehört einem der tschechischen Mitfahrer des Gesuchten.

Messer und Drogen gefunden

Bei der weiteren Durchsuchung wurden bei einem der Mitfahrer noch ein Einhandmesser und eine geringe Menge Drogen gefunden. Er erhält eine Anzeige nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz. Der flüchtige Fahrer wird sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.

Personenbeschreibung des Flüchtigen

Die Polizei in Schwandorf arbeitet aktuell mit der Polizei in Tschechien zusammen, um den Aufenthaltsort des Mannes grenzübergreifend ermitteln zu können. Die Polizei bittet weiterhin darum, im Landkreis Schwandorf derzeit keine Anhalter mitzunehmen und sofort die Polizei zu verständigen, sollte der Mann gesehen werden. Der Gesuchte ist rund 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare und trägt eine hellgraue Jogginghose, eine hellgraue Joggingjacke und ein dunkles T-Shirt. An der linken Hand ist er tätowiert.