Nach Großbrand – Nürnberger Martha-Kirche wiedereröffnet

Die Brandursuche konnte nicht geklärt werden. Die Gemeinde geht von einem Schwelbrand im Dachstuhl aus. Insgesamt zwölf Millionen Euro hat die Sanierung der über 600 Jahre alten Altstadtkirche gekostet. Verletzt wurde damals zum Glück niemand. Auch die historischen Kirchenfenster waren damals ausgebaut und blieben somit unversehrt.

Eröffnungsgottesdienst am Sonntag

Die Gemeinde hat sich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege für ein deutlich helleres mit Weißtanne ausgekleidetes Kirchenschiff entschieden. Die im Feuer zerstörten Emporen wurden nicht wieder aufgebaut. Auch gibt es keine Kirchenbänke mehr. Insgesamt knapp 400 Stühle können jetzt flexibel gruppiert werden. Der Eröffnungsgottesdienst findet am kommenden Sonntag statt, das Eröffnungskonzert am 25.November. Zudem bietet die Gemeinde regelmäßig Führungen an.