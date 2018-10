Nach Großbrand: Kripo ermittelt noch einmal bei Kelheim Fibres

Nach dem Großbrand bei Kelheim Fibres vor zwei Wochen ermittelt die Kriminalpolizei heute noch einmal vor Ort. Beamte der Kripo Landshut werden die Spinnerei des Viskosefaserherstellers mit einem Brandsachverständigen begehen, sagte ein Polizeisprecher dem BR.

War es ein technischer Defekt?

Bislang deute alles auf einen technischen Defekt hin. Hinweise auf Brandstiftung oder fahrlässiges Handeln hätten sich nicht ergeben. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Millionenschaden geschätzt. Der größte Arbeitgeber in Kelheim produziert wieder, vorerst aber nur eingeschränkt. Weitere betroffene Produktionslinien sollen in den kommenden Wochen und Monaten wieder in Betrieb gehen.

Keine schädlichen Stoffe

Über der Stadt stand während des Brandes Mitte Oktober eine große Rauchwolke. Umwelt- oder gesundheitsschädliche Stoffe sind aber laut Behörden nicht ausgetreten, auch Löschwasser und -schaum wurden aufgefangen. Ein Mitarbeiter des Chemieunternehmens wurde leicht verletzt.