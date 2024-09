Nach Großbrand in Landshut: Grundwasser mit Arsen verunreinigt

Wasser in unmittelbarer Nähe zum Brandort belastet

Die Stadt Landshut hat weitere Untersuchungen angekündigt. Positiv sei aber, dass die Belastungen nur in der unmittelbaren Nachbarschaft des Brandorts festgestellt werden konnten.

Ziel der weiteren Untersuchungen sei es nun, einerseits die Entwicklungen der Schadstoffkonzentrationen und andererseits die Ausbreitung der Schadstoffe zu beobachten. Die zuständigen Fachstellen der Stadtverwaltung befinden sich nach Angaben der Stadt im laufenden Austausch mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Gesundheitsamt.

Feuerwehren kämpften tagelang gegen den Brand

Das Feuer in der Fabrik war am Sonntag, dem 18. August, ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Hunderte Feuerwehrleute bekämpften über 70 Stunden lang den Brand. Die Höhe des Schadens geht in die Millionen.

Anwohner können sich mit Fragen an folgende, extra eingerichtete, Telefonnummer wenden: 0871/88-1600.