Nach Großbrand: Förderzentrum für Menschen mit Handicap entsteht

Nachdem im Sommer 2020 eine Behindertenwerkstatt in Bayreuth bei einem Großbrand zerstört worden war, soll diese nun nicht nur wieder aufgebaut, sondern um eine Förderstätte für Menschen mit Behinderung ergänzt werden. Wie es in einer Mitteilung des Bezirks Oberfranken heißt, werde der Bezirk dafür rund 350.000 Euro zur Verfügung stellen. Zuvor hatte bereits der Freistaat Bayern einen Zuschuss in Höhe von rund zwei Millionen Euro angekündigt. Insgesamt soll der Neubau rund 4,4 Millionen Euro kosten.

Teilhabe an Gesellschaft für Menschen mit Handicap

Gebaut wird die Förderstätte von der gemeinnützigen Gesellschaft "Lebenswerk", einer Einrichtung der Diakonie Bayreuth, die auch Träger der Werkstatt ist. Der Bau der Förderstätte sei wichtig, weil sie Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichte, die nicht, noch nicht oder nicht mehr in einer Behindertenwerkstatt arbeiten könnten, wird Oberfrankens Bezirkstagspräsident Henry Schramm in einer Mitteilung zitiert.

Förderstätte entsteht neben Behindertenwerkstatt

Der Neubau entsteht direkt neben der Bayreuther Werkstatt für behinderte Menschen. Vor dem Brand waren zwölf Menschen mit Förderbedarf neben den rund 300 Mitarbeitern in den Räumen der Werkstatt für Behinderte betreut und auf die Arbeit in der Werkstatt vorbereitet worden. Der jetzt geplante Neubau soll 36 Männern und Frauen Platz bieten.

Mann soll Bayreuther "Lebenswerk" in Brand gesteckt haben

Unterdessen muss sich der 26-Jährige, der die Behindertenwerkstatt im August 2020 mutmaßlich in Brand gesteckt hatte, seit Dezember vor dem Bayreuther Landgericht verantworten. Er war rund einen Monat nach dem Brand bei einem Einbruch in eine Schule festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen hatte die Polizei ihm zahlreiche Einbrüche nachweisen können. In einigen Fällen soll er nach den Einbrüchen auch Feuer gelegt haben.