Nach Großbrand bei Brandt Schokoladen: Feuerwehr-Einsatz beendet

Nach 71 Stunden hat die Feuerwehr in Landshut ihren Einsatz bei Brandt Schokoladen beendet. Wie das Feuer ausbrechen konnte, wird noch ermittelt. Was der Brand für die künftigen Schoko-Nikoläuse bedeutet, ist offen. Der Schaden geht in die Millionen.