Nach Großbrand auf Bauernhof: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Großbrand auf einem Bauernhof am Sonntag (2.6.) in der Gemeinde Malgersdorf (Lkr. Rottal-Inn), bei dem zahlreiche Tiere verendet sind, sucht das Polizeipräsidium Niederbayern nun nach Zeugen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau haben ergeben, dass unmittelbar nachdem der Brand gegen 1.38 Uhr entdeckt worden war, in der Nähe des Hofs ein Auto gesehen wurde, das offensichtlich die Bewohner auf den Brand aufmerksam machen wollte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV, der von einer Frau gefahren wurde.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Außerdem wird nach einem Helfer gesucht, der nach Polizeiangaben eine der ersten Personen am Brandort gewesen sein dürfte und bei der Rettung der Tiere geholfen hat. Hierbei handelt es sich um einen ca. 1,80 Meter großen, korpulenten Mann. Die Kripo Passau bittet die Fahrerin des weißen SUV und auch den Ersthelfer, sich dringend bei der Polizeiinspektion Passau zu melden. Sämtliche Informationen in diesem Zusammenhang werden vertraulich behandelt.

50 Rinder kamen bei Großbrand ums Leben

Bei dem Großbrand mit Millionenschaden auf dem Bauernhof in Engersöd sind rund 50 Rinder verendet, etwa 100 konnten gerettet werden. Die Flammen haben die großen Stallgebäude auf dem Einödhof bei Malgersdorf völlig zerstört. Rund einhundert Kälber und ausgewachsene Rinder konnten aus der Flammenhölle gerettet werden. Sie suchten in Panik teilweise das Weite und mussten wieder eingefangen werden.

Feuerwehr lobt Hilfsbereitschaft

Noch in der Brandnacht eilten Nachbarn zu Hilfe und machten in ihren Ställen Platz für die überlebenden Tiere aus dem niedergebrannten Bauernhof, lobt Feuerwehr-Einsatzleiter Xaver Maier die Hilfsbereitschaft. Alle Tiere seien bei benachbarten Bauern aufgenommen worden.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgesetzt. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer ausgegangen. Mit den Abbrucharbeiten der einsturzgefährdeten Gebäude wurde bereits begonnen. Der Schaden wird auf rund eineinhalb Millionen Euro geschätzt.