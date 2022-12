Nach Goldschatz-Diebstahl: Bayerns Museen sollen sicherer werden

Der Diebstahl des Goldschatzes aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching war ein Schock: Fast 500 Goldmünzen haben Unbekannte im November gestohlen. Der Wert beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. Damit so etwas nicht noch einmal passiert, plant Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) konkrete Schritte.

Bis zu eine Million Euro für den Schutz von Kulturgütern

Dazu hat er hat ein Maßnahmenpaket für die Sicherheit der bayerischen Museen auf den Weg gebracht. Dieses ziele darauf ab, die vorhandenen Sicherheitskonzepte in staatlichen und privaten Museen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verschärfen, erklärte Blume am Montag in München.

Zum Schutz von Kulturgütern in den staatlichen Museen und Sammlungen sollten im Haushalt für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von bis zu einer Million Euro für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Für nichtstaatliche Museen sollten für ein Sonderprogramm "Museumssicherheit" Mittel aus dem Kulturfonds von bis zu einer Million Euro im Jahr 2023 sowie weitere Mittel für 2024 bereitgestellt werden.

Blume: Wertvolle Objekte nur noch als Kopien

Für Blume stehen die finanziellen Mittel aber nicht im Vordergrund: Er fordert ein neues Sicherheitsbewusstsein - für eine neue Generation von Kunstdieben, die nicht davor zurückschrecke, auch regionale Kommunikationseinrichtungen lahmzulegen.

Blume forderte die Museen außerdem auf, bei Objekten mit einem hohen Materialwert zu prüfen, ob nur ein Teil ausgestellt wird oder nur Kopien gezeigt werden. Außerdem sollten zum Schutz besonders hochwertiger Gemälde oder Exponate vermehrt Verglasungen oder Haubenvitrinen eingesetzt werden.

Opposition: Zeichen der Zeit zu spät erkannt

Der Kulturexperte der FDP, Wolfgang Heubisch, spricht von einem Tropfen auf den heißen Stein. Eine Million Euro sei lächerlich, so Heubisch: "Das ist ein Placebo, den man der Bevölkerung vorwirft und sagt, das machen wir jetzt ganz toll. Ich bin sehr, sehr skeptisch, das geht nicht."

Die SPD verweist auf die spektakulären Diebstähle im Berliner Bode-Museum und im Grünen Gewölbe in Dresden. "Wenn der zuständige Minister jetzt erst von einem Weckruf spricht, hat er ganz offensichtlich zu lange geruht", sagt SPD-Kultursprecher Volkmar Halbleib. Die Grünen verweisen auf ihre Kleine Anfrage zur Sicherheit von Museen. Laut Sanne Kurz, der kulturpolitischen Sprecherin der Partei, hat der CSU-Minister in seiner Antwort vom 10. November den Eindruck vermittelt, Bayerns Kultureinrichtungen seien bestens gesichert.

Auch die AfD hat sich inzwischen zu Wort gemeldet: Neben der Beschädigung von Kunstwerken durch Klima-Vandalen nehme der Kunstraub vor allem durch arabische Clans immer weiter zu. Dabei habe die AfD bereits nach dem Juwelendiebstahl von Dresden effektive Maßnahmen gefordert.