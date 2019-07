Nach Gloria-Kritik: Revolverheld spendet an Sea Eye

Die Popband Revolverheld will für den nächsten Seenotrettungseinsatz der Regensburger Hilfsorganisation Sea Eye spenden. Die Band habe zugesagt, die Kosten für die erste Woche der auf drei Wochen angelegten Rettungsmission mit dem Rettungsschiff Alan Kurdi zu übernehmen, teilte die Organisation mit.

Scharfe Kritik an der Schlossherrin

Revolverheld-Sänger Johannes Strate hatte in dieser Woche mit seinem Auftritt bei den Schlossfestspielen in Regensburg und seiner scharfen Kritik an Hausherrin Gloria von Thurn und Taxis für einen Eklat gesorgt. Man spiele hier auf dem Grund einer Frau, "mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen", hatte der Sänger gesagt.

"Nächstenliebe bedeutet für uns, dass wir Menschen, egal, woher sie kommen, (…) dass wir sie hier mit offenen Armen empfangen und nicht elendig im Mittelmeer verrecken lassen." Johannes Strate, Sänger bei Revolverheld

Kritik an der Kritik

Der Regensburger Auftritt von Revolverheld wurde von den Fans gemischt aufgenommen. Neben viel Zustimmung gab es im Netz auch Kritik an einer möglichen Doppelmoral, weil die Band nicht ganz auf das Regensburger Konzert und die damit verbundene Gage verzichtet habe.

Höhe der Spende unbekannt

Wie hoch die Spende der Band in Euro ausfällt, teilte Sea Eye nicht mit. Die Rettungsorganisation beziffert ihren eigenen Finanzbedarf bis Jahresende allerdings mit rund einer halben Million Euro. Die Kosten für eine Woche Rettungsmission im Mittelmeer dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Alan Kurdi-Mission geht weiter

Die Alan Kurdi liegt derzeit vor Mallorca und will in weniger als einer Woche wieder in See stechen und vor der Libyschen Küste patroullieren. Bei ihrer letzten Mission vor wenigen Wochen hatte die Alan Kurdi nach Angaben von Sea Eye mehr als 100 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Das Schiff sei derzeit das einzige zivile Rettungsschiff, das ohne Behinderung vor der libyschen Küste operieren könne.