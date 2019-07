Nächste Woche warm und sonnig

Am Sonntag bleibt es unbeständig und auch am Montag wechseln sich bei Höchstwerten zwischen 18 bis 24 Grad Sonne und Wolken ab. Es bleibt überwiegend trocken.

Ab Dienstag meldet sich dann der Sommer zurück. Bayernweit strahlt bei rund 25 Grad die Sonne - beste Aussichten also für Biergarten, Freibad oder Grillvergnügen. Auch in den folgenden Tagen bleibt es laut den Experten warm und sonnig.

Tornados in Rheinland-Pfalz und Hessen?

Am Freitagnachmittag hatte es in Rheinland-Pfalz und Hessen starke Unwetter gegeben, möglicherweise wüteten auch Tornados. Eindeutig lasse sich das zum derzeitigen Zeitpunkt aber nicht feststellen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Das müsse jetzt geprüft werden, ließe sich aber frühestens am Montag einordnen. Dass es sich tatsächlich um Tornados gehandelt habe, sei jedenfalls angesichts der Wetterlage nicht unwahrscheinlich, so der Sprecher weiter. "Es war wahrscheinlich nur ein schwacher Tornado."

Nach Polizeiangaben waren nach sehr starken Windböen in Bobenheim am Berg elf Häuser zum Teil massiv beschädigt worden. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich.

Wetter macht Gurkenbauern zu schaffen

Unterdessen hat im größten Gurkenanbaugebiet Europas in Niederbayern die Ernte begonnen. Damit sei die Saison mit zwei Wochen Verzögerung gestartet, sagt Josef Hofmeister, Geschäftsführer der Erzeugerorganisation Geo Bayern in Aholming (Kreis Deggendorf). Schuld seien der kalte Mai sowie die kühlen Nächte in diesem Sommer. Der Ertrag werde weit geringer ausfallen als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Bis dato gebe es 40 Prozent weniger Einlegegurken als im Vorjahr zur gleichen Zeit, bestätigt Michaela Schaumberger vom Bayerischen Bauernverband (BBV) in München. Jedoch: "Die Hoffnung auf warme Nächte Ende Juli und im August stirbt zuletzt."