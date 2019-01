Nach Gewalttat: Rechte "Patrouille" in Amberg

Rechtsextreme versuchen offenbar, die Gewalttat von Amberg zu instrumentalisieren. In der Stadt seien rechte Gruppen bei Patrouillen gesichtet worden, sagte Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) der "Mittelbayerischen Zeitung". Er habe bereits die Polizei über den möglichen Aufbau von diversen Bürgerwehren informiert, so das Stadtoberhaupt.

Cerny betonte, er sei über viele Reaktionen auf den Vorfall schockiert: "Ich kann die Verunsicherung, wie ich sie in manchen Reaktionen von Ambergern sehe, durchaus verstehen, aber dieser Hass und die Gewaltandrohungen, die nun aus der ganzen Republik kommen, gehen mir zu weit."

NPD-Anhänger in Amberg

Bei einer durch Amberg patrouillierenden Gruppe scheint es sich um Anhänger der NPD zu handeln. Auf der Facebook-Seite der Nürnberg NPD zeigen sich vier Anhänger der Partei mit roten Warnwesten und der Aufschrift "Wir schaffen Schutzzonen" in der oberpfälzer Stadt. Ein Foto zeigt die Gruppe offenbar auch vor einer Amberger Asylunterkunft.

Die Polizei in Amberg hat derzeit keine Informationen über Patrouillen in der Stadt. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Abend dem Bayerischen Rundfunk.