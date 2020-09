Nach Gewalttat-Androhung in Passau: Polizei sucht Zeugen

Seit dem frühen Morgen läuft ein Großeinsatz der Polizei an der Dreiländerhalle in Passau, der weiter andauert. Wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte, wird derzeit unter Hochdruck nach dem Anrufer gesucht, der am Morgen bei der Einsatzzentrale angekündigt hatte, dass ein Freund eine Gewalttat in der Dreiländerhalle vorhabe.

Verdächtiges an der Unteren Donaulände

Gesucht werden konkret Menschen, die zwischen 5.30 und 6 Uhr etwas oder jemanden an der Unteren Donaulände in der Nähe der dortigen Telefonsäule beobachtet haben. Jeder Hinweis könne wichtig sein, so die Polizei. Zeugen sollen sich an die 0851/9511-0 wenden.

Polizeieinsatz dauert an

Weiterhin sind zahlreiche Einsatzkräfte zur Absicherung vor der Halle, in der zur Stunde noch die Jura-Staatsexamensprüfung für über 170 Studierende stattfindet. Sie waren am Vormittag nur durch eine Polizei-Einlasskontrolle in die Dreiländerhalle gekommen. Die Prüfung startete etwas verspätet. Die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren, heißt es.