Nach Gerichtsurteil: Oberpfälzer Schuhgeschäfte wieder geöffnet

Nach der Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, dass Schuhläden öffnen dürfen, haben auch in der Oberpfalz die Händler ihre Läden aufgesperrt.

Keiner habe damit gerechnet

Darunter ist auch eine Sutor-Filiale in Regensburg. Eine Verkäuferin zeigt sich erleichtert: "Wir sind alle einfach heilfroh. Es war längst überfällig und wir können endlich wieder normal öffnen." Dabei habe kein Schuhladen damit gerechnet, dass so schnell geöffnet werde, so die Verkäuferin.

Die Freude vor Ort sei "riesengroß"

Auch "Schuh Wild" in Amberg steht für Kunden bereit: "Vor der Öffnung haben wir das erstmal mit den Rechtsanwälten abgeklärt, weil wir es fast nicht glauben konnten und dann haben wir einfach geöffnet", so die Betreiber gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Die Freude vor Ort sei "riesengroß". Allerdings sehe man die Lage auch als chaotisch: "Wir hätten uns gewünscht, dass wir das schon vor drei Tagen gewusst hätten."

Sicherheit der Kunden und der Mitarbeiter sei wichtig

Auch in Weiden haben Schuhgeschäfte bereits seit 9 Uhr geöffnet. So auch "Weiss Schuhe": "Wir haben alle Mitarbeiter angerufen und alle sind jetzt da. Der Andrang seitens der Kunden ist da aber wir passen auf." Man wolle die Kunden und die Mitarbeiter auf keinen Fall gefährden.

Schuhgeschäfte gehören nun zur Grundversorgung

Bereits am Mittwoch hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass Bayerns Schuhgeschäfte ab sofort wieder öffnen dürfen. Schuhgeschäfte gehören nach Auffassung des Gerichts zur Grundversorgung und passende Schuhe seien ein Grundbedürfnis der Bevölkerung. Außerdem seien Schuhe Voraussetzung für die Ausübung zahlreicher Berufe und auch für sportliche Betätigungen. Geklagt hatte die Schuhhändlerkette "Schuh Mücke" aus dem Raum Schweinfurt.