Nach Gerichtsurteil: DEZ Betreiber prüft rechtliche Schritte

Es herrscht Verwirrung nachdem am Montag der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Erlaubnis zur Öffnung eines Modegeschäfts im Regensburger Donau-Einkaufszentrum gekippt hat. Nun erwägt die Donau-Einkaufszentrum GmbH gegen die Entscheidung vorzugehen.

DEZ Betreiber prüfen mögliche Rechtsmittel

Die Richter hatten die vorläufige Verkaufserlaubnis aus formalen Gründen wieder eingezogen, weil sich die Verordnung nicht an den einzelnen Ladenbesitzer, sondern an den Betreiber des Einkaufszentrums richtet. Das Modegeschäft hätte somit nicht klagen dürfen. "Wir können es nicht ganz nachvollziehen", kommentiert Thomas Zink, Geschäftsführer der Donau-Einkaufszentrum GmbH, die Entscheidung des obersten bayerischen Verwaltungsgerichts. Man werde daher bei den noch offenen Gerichtsverfahren als Kläger beitreten. Gegen den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs werde die Donau-Einkaufszentrum GmbH prüfen, welche Rechtsmittel möglich sind.

DEZ-Geschäftsführer wünscht sich mehr Klarheit

Die Verordnung schreibt vor, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern geschlossen bleiben müssen. Für Einkaufszentren gilt bisher allerdings ein grundsätzliches Öffnungsverbot. Zink hofft, dass sich das nach der heutigen Kabinettsitzung ändert. "Das Verwirrspiel muss ein Ende haben. Wir sehen keine Unterschiede zwischen Geschäften in einem Einkaufszentrum, einer Ladenpassage oder in der Fußgängerzone", kritisiert Zink. "Sofern die Schutzkonzepte eingehalten werden, bestehe auch keine größere Ansteckungsgefahr."

Keine Umsätze, niedrigere Mieteinnahmen

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet der Betreiber des Donau-Einkaufszentrums mit Einbußen. Die Ladenbesitzer zahlen eine Umsatzmiete, die sich unter anderem nach der Größe des Geschäfts richtet. Gibt es keine Umsätze, sind auch die Mieteinnahmen entsprechend niedriger. "Wir befinden uns in Gesprächen mit allen Mietern und arbeiten gemeinsam an individuellen Lösungen", so Zink auf BR-Nachfrage.