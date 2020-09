Nach Gefahrgutunfall auf A8: Rinderspacher will mehr Kontrollen

Kaum Überprüfungen von Gefahrguttransporten

Die Staatsregierung habe Personal in den Gewerbeaufsichtsämtern und beim Landesamt für Umwelt abgebaut. Bei der Polizei sei aufgrund von Überstunden zu wenig Zeit für wenigstens stichprobenartige Verkehrskontrollen. 2008 seien noch knapp 13.000 Gefahrguttransporte überprüft worden, 2019 nur noch etwas über 7.400 bei knapp 1,5 Millionen Gefahrguttransporten in Bayern insgesamt.

Ätzende Säure auf der A8

Sattelzug verliert gefährlichen Stoff auf 42 Kilometern

Bei dem gestrigen Unfall auf der A8 wurde auf einer Länge von 42 Kilometern eine erhebliche Menge Eisenchlorid auf der Fahrbahn verloren. Der Fahrer bemerkte von Bernau bis zum Irschenberg bzw. Seehamer See nichts von dem Leck. Andere Verkehrsteilnehmer verständigten die Verkehrspolizei, die den Sattelzug am Seehamer See stoppte und den Parkplatz evakuierte. Das Leck wurde vor Ort notdürftig verschlossen. Der Stoff ist ätzend, wird als umweltgefährdend eingeordnet und kann beim Menschen Augen und Atemwege schädigen.

