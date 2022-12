Nach Gefängnis: Boris Becker in der Oberpfalz "eingerenkt"

Vergangene Woche war Ex-Tennis-Star Boris Becker nach knapp acht Monaten Haft aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen worden. Anschließend ging es für ihn weiter nach Deutschland - wo bereits das Rätselraten um seinen neuen Aufenthaltsort begann.

Wie nun bekannt wurde, reiste Becker kurz nach seiner Ankunft nach Donaustauf im Landkreis Regensburg zum befreundeten Physiotherapeuten-Ehepaar Klaus und Urs Eder. Das bestätigte der ehemalige DFB-Physiotherapeut Eder am Mittwochvormittag gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Becker: "Ich habe mich wieder einrenken lassen"

Becker sei am Freitag und Sonntag in Donaustauf behandelt worden und dann zum Sat-1-Interview abgereist. "Ich war bei Klaus Eder und habe mich wieder einrenken lassen," so der 55-jährige Becker.

Die Mittelbayerische Zeitung (MZ) in Regensburg hatte zuerst über den Aufenthalt in der Oberpfalz berichtet. Die Zeitung gibt an, bereits vor Beckers Haftentlassung von dessen Plänen, in die Oberpfalz zu reisen, erfahren zu haben.

Die MZ zitiert den ehemaligen DFB-Physiotherapeuten Eder mit dem Hinweis, er wolle Becker bei seinen ersten Schritten in Freiheit helfen. Ebenfalls wurde von dem Medium ein Foto veröffentlicht, das Boris Becker und Klaus Eder auf dem Weihnachtsmarkt von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zeigt. Das Foto ist allerdings älteren Datums.

Becker waren in seinem seit 2017 laufenden Insolvenzverfahren Vergehen zur Last gelegt worden. Dabei ging es um eine vermeintliche Nicht-Offenlegung von Besitztümern und die Verschleierung von Schulden. Becker hatte dem stets widersprochen.