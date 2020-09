Nach Geburtstagsparty: Fast 200 Schüler und Lehrer in Quarantäne

Die Zahl der Schulklassen, die aufgrund positiver Corona-Tests in Quarantäne geschickt werden müssen, nimmt auch in Oberfranken weiter zu. Nachdem unter anderem bereits Schulen um Bamberg, Forchheim und Kulmbach betroffen waren, müssen nun Schüler aus Burgkunstadt dem Präsenzunterricht vorerst fernbleiben.

Zwei Schüler eines Gymnasiums mit Corona infiziert

Wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilte, seien zwei Schüler des Gymnasiums Burgkunstadt an Covid-19 erkrankt. Deswegen mussten 148 Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe des Gymnasiums sowie elf Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. Sie alle werden nun auf das Virus getestet.

29 Schüler der Realschule in Quarantäne

Da außerdem ein Schüler der Realschule in Burgkunstadt an Covid-19 erkrankt ist, mussten dort weitere 29 Schülerinnen und Schüler sowie sechs Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. Sie werden ebenfalls auf das Virus getestet.

Schüler haben sich bei Geburtstagsparty infiziert

Die Ermittlungen haben ergeben, dass die drei Schüler am 04.09.20 an einer Geburtstagsparty teilgenommen hatten. Am vergangenen Sonntag wurde das Landratsamt Lichtenfels in Kenntnis gesetzt, dass die drei an Covid-19 erkrankt seien. Daraufhin wurden alle betroffenen Schüler und Lehrer informiert und in Quarantäne geschickt. Derzeit würden auch die Kontaktpersonen der Kategorie eins mittels Abstrich auf Covid-19 getestet, heißt es aus dem Landratsamt Lichtenfels.