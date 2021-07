Nach Gasexplosion: Rettenbach für Zusammenhalt ausgezeichnet 

Es ist ein Sonntag, als vor etwa zwei Jahren in Rettenbach am Auerberg eine Gasexplosion ein Wohnhaus in Schutt und Asche legt. Die Erinnerungen an das Unglück sind im Dorf noch immer präsent: Michaela Linder wohnt keine 200 Meter von der Unglücksstelle entfernt und arbeitet im gemeindeeignen Dorfladen. Mit Lebensmitteln von dort haben die Dorfbewohnerinnen und -bewohner damals die vielen Einsatzkräfte versorgt. Hilfe kam aus dem ganzen Ort, erinnert sie sich: „Leute, die sonst nichts mit dem Dorfladen zu tun haben, haben mitgeholfen. Von jedem Hauseck ist etwas gebracht worden.“

Vater und Tochter haben nicht überlebt

An der Unglücksstelle suchen unzählige Rettungskräfte nach Überlebenden. Die Mutter der fünfköpfigen Familie können sie schwer verletzt aus den Trümmern befreien, für Vater und Tochter kommt jede Hilfe zu spät – auch für die Rettungskräfte eine belastende Situation, erinnert sich Feuerwehrkommandant Jürgen Kelz: „Solange du im Einsatz bist, geht das eigentlich noch, aber wenn du dann mal raus bist und ins Überlegen kommst, dann wird’s schwierig.“ Der Einsatz in Rettenbach dauert mehrere Tage an.

Nach der Katastrophe zeigt sich die Gemeinschaft

Noch Tage nach der Explosion, als die Reste des Hauses abgetragen werden, sind Einsatzkräfte da und sichern beispielsweise private Dinge der Familie, die noch intakt sind. Das Bauunternehmen, das den Abraum macht, stellt den Bagger kostenfrei zu Verfügung, die Menschen im Ort und der Region spenden über 500.000 Euro.

Auszeichnung für den Zusammenhalt in der Not

Dieses Mitgefühl, dieses Engagement zeichnet das Kuratorium Sicheres Allgäu - Corona bedingt mit einem Jahr Verspätung - nun aus. Das Kuratorium ist ein Zusammenschluss von Politik, Polizei, Lehrern, Ärzten und Journalisten und ehrt einmal im Jahr besondere Menschen für ihren Einsatz. Rettenbachs Bürgermeister Reiner Friedl ist immer noch stolz darauf, was „sein“ Dorf vor zwei Jahren geleistet hat. Für das Preisgeld hat der Ort schon eine Verwendung gefunden: Ein neues Feuerwehrfahrzeug soll finanziert werden. „Da kommt es denen zu Gute, die immer für uns da sind und die haben es mehr als verdient“, erklärt Bürgermeister Friedl.

Rettenbach hat die Katastrophe verarbeitet

Inzwischen habe der Ort das Unglück auch einigermaßen verkraftet, berichtet Michaela Linder aus dem Dorfladen: „Natürlich war’s schlimm, aber es geht weiter. Wir wissen, dass es der Mutter und den Kindern gut geht.“ Zwei Kinder der Familie waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause. Sie leben nun mit ihrer Mutter in Oberbayern. Das Grundstück in Rettenbach soll verkauft werden, momentan wächst dort eine bunte Blumenwiese.