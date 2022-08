Nach Gäubodenvolksfest: Coronazahlen steigen stark an

Drei Tage nach dem Ende des Gäubodenvolksfests steigt die Zahl der Corona-Infektionen im Raum Straubing stark an. Am Donnerstag, 25. August lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Stadt Straubing bei 582, im Landkreis Straubing-Bogen bei 515.

Hohe Corona-Inzidenzen in Stadt und Landkreis Straubing

Für ganz Bayern liegt die Zahl bei 236. Lediglich die Landkreise Kronach (756) und Main-Spessart (612) weisen im Moment in Bayern eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz auf. Damit gehören Stadt und Landkreis Straubing zu den Landkreisen mit den höchsten Inzidenzen in Deutschland.

Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) sagte dazu dem BR: "Klar ist, dass das Gäubodenvolksfest die mit Abstand größte Veranstaltung in den letzten Wochen war." Deshalb müsse man davon ausgehen, dass der Anstieg der Inzidenzen "ganz wesentlich darauf zurückzuführen sein wird", so Pannermayr. Er ergänzte: "Das Gesundheitsamt hat in diesen Tagen darauf hingewiesen, dass es in den letzten Wochen auch eine Reihe anderer Veranstaltungen gab, also Vereinsfeste, Jubiläen, Sommerfeste und Konzerte."

Testlauf fürs Oktoberfest

Auch der Infektiologe Bernd Salzberger von der Universität Regensburg nannte im Gespräch mit dem BR-Studio Oberpfalz das Gäubodenvolksfest eine Ursache für steigende Inzidenzen im Raum Straubing.

Das Gäubodenvolksfest war nach drei Jahren Pause am Montag nach zwei Wochen Dauer zu Ende gegangen. Rund 1,3 Millionen Menschen besuchten das zweitgrößte Volksfest Bayerns. Es galt vielfach als Testlauf für den Umgang mit der Corona-Pandemie beim Oktoberfest, das Mitte September in München beginnt.