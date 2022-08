Nach Gäubodenfest: Straubing hat höchste Inzidenz Deutschlands

Es sollte ein Test fürs anstehende Oktoberfest werden - das Gäubodenvolksfest vom 12. bis 22. August in Straubing. Nun zeichnet sich ab, auf was sich München in Sachen Corona nach der Wiesn einstellen könnte. In der Stadt Straubing und dem umliegenden Landkreis sind die Inzidenzen heute, eine Woche nach Festende, so hoch wie sonst nirgendwo in der Republik.

Steigen die Inzidenzzahlen in Straubing noch weiter?

Nach Daten des Robert Koch-Institutes (RKI) liegt Straubing mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 737,2 bundesweit auf dem ersten Platz, gefolgt vom Landkreis Straubing-Bogen mit einem Wert von 694,9. Die Zahlen könnten zum Wochenbeginn nochmal steigen, denn das RKI verweist darauf, dass an Wochenenden nur wenige Ämter und Behörden Daten übermitteln.

Am vergangenen Montag - dem letzten Festtag - befanden sich die Inzidenzen noch im bundesweiten Durchschnitt von damals etwa 280.

Kliniken in der Region noch nicht überlastet

In den Kliniken rund um die Gäubodenstadt zeichnete sich am Freitag noch keine Ausnahmesituation ab. Eine BR-Abfrage ergab: Ein relevanter Anstieg der Corona-Patienten im Zusammenhang mit den steigenden Inzidenzen sei derzeit noch nicht zu verzeichnen. Jedoch ist das Virus nun vermehrt in der Stadt unterwegs. Eventuelle Risikogruppen könnten sich verzögert anstecken und wiederum etwas später Betreuung im Krankenhaus brauchen.

Landratsamt: Zusammenhang mit Fest "liegt nahe"

Das Landratsamt Straubing-Bogen meinte am Freitag: Ein Zusammenhang mit dem Gäubodenvolksfest liege nahe. Jedoch habe es auch andere Großveranstaltungen gegeben, die bei den Zahlen mit reinspielen könnten. Großveranstaltungen würden grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für die Übertragung ansteckender Krankheiten bergen, hieß es weiter.

Rund 1,3 Millionen Menschen hatten das traditionsreiche Gäubodenvolksfest in der 47.000-Einwohner-Stadt besucht.