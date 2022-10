Nach Freizeitpark-Ausflug: Opa vergisst Enkel auf dem Rastplatz

Artikel mit Audio-Inhalten

Auf dem Rückweg von einem Freizeitpark am Wochenende wurde ein Elfjähriger versehentlich von seinem Opa auf einem Rastplatz an der A6 in Mittelfranken vergessen. Dem Opa fiel sein Missgeschick erst zu Hause im Landkreis Schwandorf auf.