Nach Flutkatastrophe: Großküche aus Karlstadt für Kita im Ahrtal

Derzeit bauen ehrenamtliche Helfer vom THW die 20 Jahre alte Großüche mit zum Teil hochmodernen Geräten im ehemaligen Kreiskrankenhaus in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart ab. Bis zu 400 Essen für Patienten, Senioren, Kindergartenkinder und Kunden des Roten Kreuzes wurden hier einst gekocht.

Großküche für Kindergarten im Ahrtal

Aus dem ehemaligen Karlstadter Krankenhaus ist mittlerweile ein Gesundheitszentrum geworden und die Senioren von der Heroldstiftung werden jetzt von einer Küche aus Marktheidenfeld versorgt. Verkaufen wollen Alexander Weigand und Allgemeinarzt Johannes Kromczynski vom Gesundheitszentrum Karlstadt die Küche jedoch nicht. Ihnen ist es wichtig, dass die Küche weiterhin in einer sozialen Einrichtung genutzt wird. Nun sollen Kita-Kinder im noch immer von der Flutkatastrophe im letzten Jahr stark beeinträchtigten Ahrtal davon profitieren.

Kindergarten bei Flut zerstört

Den Kontakt zur Katholischen Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat der Zellinger Peter Rüger hergestellt, der schon mehrfach nach der Flut im Ahrtal geholfen hat. Die Kita wurde bei der Flutkatastrophe zerstört. Die 145 Kindergartenkinder werden deshalb noch immer in einem Provisorium in der Nähe von Ahrweiler betreut.

Dorthin will der Zellinger Blumengroßhändler Marco Herr die abgebaute Krankenhausküche am 5. Februar mit einem Lastwagen bringen. Die Spülküche, die Hängeschränke, das Waschbecken, die Anrichte, den Herd und den Ofen bekommt die Kita. Gerätschaften wie Tee- und Kaffeemaschine, Suppenkessel oder Brotschneidemaschine sollen an Hilfsorganisationen gespendet werden.