Nach Fluchtfällen: Gerichte verschärfen Sicherheitsmaßnahmen

Nach zwei erfolgreichen Fluchten aus bayerischen Gerichten in Regensburg und Coburg binnen weniger Wochen hatte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Montag von allen 99 Gerichten in seinem Zuständigkeitsbereich Berichte zu den örtlichen Sicherheitsvorkehrungen angefordert, und zwar bis zum heutigen Freitag. Das Justizministerium will die eingegangenen Konzepte "schnellstmöglich" prüfen, hieß es auf BR-Nachfrage.

Gerichte sollen Räumlichkeiten überprüfen

Ein Schwerpunkt des Auftrags war laut Justizministerium, dass die Gerichte die Sicherheit ihrer Räumlichkeiten überprüfen, die für Besprechungen zwischen Rechtsbeistand und Angeklagten oder Zeugen genutzt werden oder zu denen sich Prozessbeteiligte Zugang verschaffen können. Außerdem wurden die Gerichte gebeten, nicht ausreichend gesicherte Besprechungszimmer bis auf Weiteres nicht mehr für Vier-Augen-Gespräche zwischen Anwalt und Angeklagten zu nutzen.

Fesselung von Angeklagten entscheidend

Neben der Frage der baulichen Sicherheit kommt es aus der Sicht des Justizministeriums entscheidend auf das Thema Fesselung an. Für die Vorführung von Gefangenen bei Gericht seien zum Teil Justizvollzugsbedienstete verantwortlich (so in München, Nürnberg und Augsburg), zum Teil würden diese von Polizeibeamtinnen und -beamten durchgeführt. Das Ministerium hat die Gerichte deshalb darauf hingewiesen, "vor Verlassen des Sitzungssaals eine Abstimmung mit den Vorführbeamten über die Fesselung herbeizuführen, insbesondere bei Sitzungspausen."

BR-Umfrage: Einige Gerichte verschärfen Maßnahmen

Mehrere Gerichte verschärfen laut einer bayernweite Umfrage des BR ihre Sicherheitsvorkehrungen. Das Amts- und das Landgericht Regensburg, das Amtsgericht Neumarkt sowie das Amtsgericht Weiden haben demnach ihre Konzepte bereits überarbeitet. So sollen im Justizgebäude Regensburg die Fußfesseln von Verfahrensbeteiligten nicht abgenommen werden. In Neumarkt bleiben auch die Fenster im Gerichtssaal und in den Gängen geschlossen. Das Amts- und das Landgericht Passau erklärten, dass die Handfesseln von Angeklagten nur im Sitzungssaal abgenommen werden. Das Landgericht Deggendorf will durch bauliche Maßnahmen die Sicherheit erhöhen. Dafür müssten jedoch die finanziellen Mittel erst bewilligt werden. Das Landgericht Memmingen plant, die Fenster zu sichern, insbesondere auch die in den Toilettenräumen.

Einige Gerichte sehen keinen akuten Handlungsbedarf

Von den Gerichten in Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt und Gemünden kam die Rückmeldung, dass die nach einer Überprüfung kein Anpassungsbedarf bei den Maßnahmen festgestellt wurde. Das Landgericht Würzburg verwies beispielsweise darauf, dass schon bei der Planung des Gebäudes auf Fenster in Sitzungssälen verzichtet worden war. Das Landgericht Ingolstadt teilte mit, dass es sein Sicherheitskonzept fortlaufend überprüfe. Ähnlich äußerte sich das Oberlandesgericht München, das für die Sicherheit im Strafjustizzentrum zuständig ist. Man justiere ständig nach, die aktuellen Ereignisse hätten “keine größeren Veränderungen” zur Folge gehabt.