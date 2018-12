Nach Flucht von Friedhof in Hirschaid: Häftling wieder gefasst

Ein 44-jähriger Häftling aus Hessen durfte am 10. Dezember unter Auflagen an einer Beerdigung in Hirschaid im Landkreis Bamberg teilnehmen. Obwohl er bewacht wurde und gefesselt war, flüchtete der Mann von dem Friedhof.

Polizei schnappt Häftling in Hessen

Gestern Abend konnte die Polizei den Häftling in der Wohnung eines Verwandten in Wächtersbach in Hessen ohne Widerstand festnehmen, berichtet die Polizei. Nach einem Hinweis an die Bamberger Polizei kamen die Fahnder dem Flüchtigen auf die Spur.

Mann wegen Drogendelikten im Gefängnis

Der Mann sitzt überwiegend wegen Drogendelikten eine Haftstrafe in einem hessischen Gefängnis ab. Er war wegen gemeinschaftlich begangenen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 18 Fällen verurteilt worden.