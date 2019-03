Nach Flucht: Überprüfung der Sicherheit in der Forensik in Lohr

"Es wird alles auf den Prüfstand gestellt", berichtete Pressesprecher Markus Mauritz am Nachmittag. Eugen S. und zwei weitere Patienten hatten die Stahlverriegelung eines Fensters in einem Aufenthaltsraum im ersten Stock gewaltsam aufgebrochen und waren in den Hof gesprungen. Bisher sei noch kein Werkzeug gefunden worden. Abgeklärt werden müsse außerdem, ob die Sicherheitsvorkehrungen überprüft und verbessert werden müssten.

Mauritz: Erster Ausbruch innerhalb von mehr als zehn Jahren

Das Klinikpersonal hatte am Sonntagabend zwei Patienten noch auf dem Klinikgelände ergreifen können. Eugen S., der noch immer auf der Flucht ist, überwand den 5,50 Meter hohen Zaun des Innenhofs und verschwand in der Dunkelheit. Laut Mauritz ist es seit dem Neubau der Forensik vor über zehn Jahren das erste Mal, dass jemand aus dem Sicherheitsbereich entkommen konnte. "Wir halten die Einrichtung für sicher", so seine Aussage.

Eugen S. zum zweiten Mal auf der Flucht

Der 37-jährige Eugen S. ist seit Mitte 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung im Bezirkskrankenhaus in Lohr untergebracht. Er war bereits am 15. Februar das erste Mal während einer Therapiemaßnahme im Freigelände einem Pfleger entkommen und rund zwei Wochen später wieder zurück nach Lohr in die Forensik gebracht worden.

Hintergrund

Die Forensik des Bezirkskrankenhauses in Lohr hat 136 Planbetten, ist aber – wie die anderen bayerischen Forensikabteilungen auch, überbelegt. Aktuell sind in Lohr 160 Personen untergebracht. Das Personal sei aber ausreichend: Aktuell arbeiten dort 198 Personen, darunter 105 Pfleger und zehn Ärzte.