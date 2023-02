Nach Flucht aus Gericht: Justizminister fordert mehr Sicherheit

Nach der Flucht eines Angeklagten während einer Gerichtsverhandlung in Coburg müssen alle bayerischen Gerichte bis Ende der Woche ihr Sicherheitskonzept an das Justizministerium berichten. Das teilte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) mit, nachdem einem 47-jährigen Sexualstraftäter am Montag in Coburg während einer Verhandlungspause die Flucht gelungen war.

Inzwischen ist der entflohene Mann in Abwesenheit zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen in etwa 100 Fällen.

Opposition verlangt Konsequenzen

Die Landtags-Opposition zeigte sich empört über die Flucht des Gefangenen. Sie forderte umfassende Aufklärung und eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen. Die Vorfälle nährten Zweifel an der Sicherheit bayerischer Gerichtsgebäude, hieß es quasi gleichlautend von Grünen und FDP. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) müsse im Rechtsausschuss des Landtags dazu berichten, verlangte die FDP. Die SPD forderte eine engere Abstimmung zwischen der Polizei und dem Gerichtsvollzugsdienst.

Innenminister Herrmann: Häftlingsbewachung soll auf den Prüfstand

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte umgehend an zu handeln. "Das ist völlig indiskutabel, wenn einem Häftling die Flucht gelingt. Ich erwarte vom Polizeipräsidium Oberfranken eine umfassende Aufklärung zu den Hintergründen der Flucht", sagte Herrmann. Bereits nach der Flucht des Häftlings in Regensburg Anfang Januar seien alle Polizeipräsidien eingehend sensibilisiert worden, betonte Herrmann und kündigte an: "Gemeinsam mit der Justiz werden wir den vorliegenden Fall zum Anlass nehmen, die Einsatzkonzeptionen zur Bewachung von Häftlingen auf den Prüfstand zu stellen."

Anfang Januar hatte es bereits einen ähnlichen Vorfall in Regensburg gegeben, bei dem ein verurteilter Mörder aus dem Fenster eines sogenannten Anwaltsraums im Amtsgericht fliehen konnte. Der Mann hatte erst nach tagelanger Flucht in Frankreich wieder festgenommen werden können.

Justizminister: Sicherheitscheck für alle bayerischen Gerichte

"Sicherheitslücken sind nicht akzeptabel", ließ der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) über eine Presseerklärung mitteilen. Polizei und Justiz müssten jetzt gemeinsam Einsatzkonzeptionen zur Bewachung von Gefangenen überprüfen, heißt es dort weiter. Eisenreich hatte schon nach dem Regensburger Vorfall angeordnet, einen umfassenden Sicherheitscheck für alle bayerischen Gerichte zu erarbeiten.

Blaupause für die Gerichtsflucht in Coburg

Der Fall in Coburg ist nahezu baugleich zu der Regensburger Gerichtsflucht: Das Gericht ordnete den Verzicht auf Fußfesseln für die Dauer der Verhandlung an, sagte ein Gerichtssprecher. Eine Erlaubnis, die Fesseln auch während der Sitzungsunterbrechung nicht anzulegen, habe es nicht gegeben. Dennoch seien die Fußfesseln nicht wieder befestigt worden.

Genau diesen Umstand konnte der 47-Jährige offensichtlich nutzen: Fluchtartig verließ er nach Darstellung des Sprechers das Obergeschoss des Gerichtsgebäudes, wo die Verhandlung stattfand, über die Treppe. Er wandte sich in einen Aufenthaltsraum im Erdgeschoss, brach das Schloss des Fensters auf und entkam. Beamte von Polizei und Justiz kamen nicht mehr hinterher.

Haftbefehl für U-Haft, Grund: Fluchtgefahr

Bei dem in Coburg Geflüchteten handelt es sich um einen siebenfachen Vater. Ihm wird vorgeworfen, seine beiden Töchter sexuell missbraucht zu haben. Insgesamt werden ihm 100 Missbrauchsfälle zur Last gelegt, auch die versuchte Vergewaltigung seiner Töchter. Am dritten Tag der Hauptverhandlung vor zwei Wochen erließ das Gericht einem Medienbericht zufolge einen Haftbefehl gegen den Mann. Begründung: Fluchtgefahr.

Mit Informationen von dpa