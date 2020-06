Nach Firmenübernahme: Loewe plant Investitionen für Kronach

Das Traditionsunternehmen Loewe plant für den Standort Kronach weitere Investitionen. Rund sechs Monate nach der Firmenübernahme durch die Skytec Group, blickt Loewe auf das erste Halbjahr nach dem Neustart zurück und zieht eine positive Bilanz, trotz der aktuellen Corona-Situation. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Loewe schreibt schwarze Zahlen seit dem Neustart

Loewe schreibe seit dem ersten Tag des Neustarts schwarze Zahlen. Dies wirke sich direkt auf die Personalplanung aus. Die bis zum Jahresende geplanten 50 Stellen am Stammsitz in Kronach hätten sich bereits mehr als verdoppelt. Außerdem denke die Geschäftsführung über den Rückkauf des Loewe-Geländes von der Stadt Kronach nach.

Geschäftsführer investierte 30 Millionen Euro aus Privatvermögen

Die Finanzierung des Unternehmens erfolge vollständig aus eigenen Ressourcen. Gesellschafter und Geschäftsführer Aslan Khabliev habe bisher mehr als 30 Millionen Euro seines Privatvermögens in die Marke Loewe und den Standort sowie die Mitarbeiter in Kronach investiert.

Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro geplant

Er plane weitere Investitionen von bis zu 20 Millionen Euro über einen Zeitraum von vier Jahren. Demnach sollen zum Beispiel ein großer Technologiepark, neue Gebäudekomplexe, ein Business-Hotel für Geschäftsreisende und Flächen für eine Erweiterung des Universitätscampus entstehen. Außerdem sollen Fertigungskapazitäten weiter ausgebaut werden, so dass bis Ende 2020 jährlich rund 100.000 High-End-Fernsehgeräte in Kronach, ganz nach dem Motto "Made in Germany" vom Band laufen sollen.