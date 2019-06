vor 37 Minuten

Nach Feuer in Plattling: Verdächtiger nackt festgenommen

In der Nacht hat ein Hof in Plattling gebrannt. Wie es heißt, ist er seit zehn Jahren unbewohnt. Ein 40-jähriger Mann steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Er wurde jetzt in eine Psychiatrie eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen.