Nach Feuer in Miltenberg - Brandopfer identifiziert

Unterdessen laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brand-Ursache weiter. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.11.18) letzter Woche war gegen 00.30 Uhr das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Miltenberger Frühlingstraße ausgebrochen. Als die Beamten der Miltenberger Polizei vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch aus einer der Wohnungen.

Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät

Der Mann konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Die Frau starb trotz Reanimationsversuchen. Vier weitere Hausbewohner und ein Hund konnten sich in Sicherheit bringen.