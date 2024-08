Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Dauer-Löscheinsatz bei Brandt Schokoladen: Lage unter Kontrolle

Dauer-Löscheinsatz bei Brandt Schokoladen: Lage unter Kontrolle

Eine Lagerhalle bei Brandt Schokoladen in Landshut liegt nach dem Feuer in Schutt und Asche. Die Löscharbeiten dauern an, immer wieder werden Glutnester entdeckt. Die Lage ist aber unter Kontrolle, die Wiederaufnahme der Produktion wird vorbereitet.